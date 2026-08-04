Vandali al Parco Lura: distrutti alcuni cartelli del percorso vita
4 Agosto 2026
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SARONNO – Vandali in azione al percorso vita del Parco Lura, nella zona di Cassina Ferrara. Nei giorni scorsi sono stati abbattuti e danneggiati due cartelli che indicano gli esercizi lungo il tracciato dedicato all’attività fisica.
I passanti raccontano di pannelli finito a terra, con il palo di sostegno spezzato e parti della struttura in legno rotte. Il cartello, che riporta il disegno dell’esercizio da svolgere, è stato divelto e giace sul prato accanto ai pezzi del supporto.
Il percorso vita, realizzato circa vent’anni fa, è utilizzato da chi frequenta il parco per allenarsi seguendo le indicazioni distribuite lungo l’itinerario.
Non è la prima volta che il Parco Lura deve intervenire per riparare o sostituire le strutture del percorso vita. Oltre agli episodi di vandalismo, cartelli e attrezzature sono soggetti anche al naturale deterioramento causato dal tempo e dagli agenti atmosferici, rendendo necessari periodici interventi di manutenzione.
(foto archivio)
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