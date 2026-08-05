Città

SARONNO – La città saluterà giovedì 6 agosto uno dei suoi volti più conosciuti. È scomparso nella notte tra il 2 e il 3 agosto Giordano Bellini, per quarant’anni storico operatore del Cinema Saronnese e, dopo il pensionamento, apprezzato “nonno vigile”, ruolo che gli ha permesso di continuare a essere un punto di riferimento per tante famiglie e per gli studenti della città.

Bellini ha lavorato al Cinema Saronnese dal 1970 fino al pensionamento, avvenuto nel 2010. Per intere generazioni di saronnesi è stato il volto dietro al proiettore, contribuendo a rendere speciale l’esperienza di chi frequentava la storica sala cittadina.

Negli anni successivi ha continuato a mettersi al servizio della comunità come nonno vigile. Era una presenza molto conosciuta e stimata, così come dagli agenti della polizia locale con cui collaborava quotidianamente.

Tra i riconoscimenti ricevuti figura anche la medaglia d’oro ad honorem della Società di mutuo soccorso di Saronno, testimonianza dell’impegno e del legame costruito nel corso degli anni con la città.

A darne notizia è il figlio, che ha voluto ricordarlo soprattutto per il rapporto speciale che aveva con Saronno e con i suoi cittadini.

L’ultimo saluto a Giordano Bellini sarà celebrato giovedì 6 agosto alle 11 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

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