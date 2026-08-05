Calcio

LAZZATE – È iniziata l’altro giorno la preparazione estiva dell’Ardor Lazzate, che ha dato il via al lavoro in vista del campionato di Eccellenza 2026-2027. I giocatori si sono ritrovati al centro sportivo di via Laratta, dove hanno sostenuto le prime sedute di allenamento della nuova stagione.

La società gialloblù ha scelto di proseguire nel segno della continuità, confermando sulla panchina Mavillo Gheller. Arrivato a metà della scorsa stagione, il tecnico era riuscito a dare equilibrio e solidità alla squadra, conducendola verso una tranquilla salvezza e ponendo le basi per il nuovo progetto.

In questi primi giorni di preparazione lo staff tecnico è impegnato soprattutto nel lavoro atletico e nella costruzione della condizione fisica, passaggio fondamentale in vista delle prossime settimane, quando aumenteranno i ritmi e inizieranno i primi test amichevoli. A dare il benvenuto alla nuova annata è stata la stessa società attraverso i propri canali social, con un messaggio che sintetizza lo spirito del momento: «Primi giorni di fatiche e sudore: la stagione è iniziata!»

L’Ardor Lazzate si prepara così ad affrontare un nuovo campionato di Eccellenza con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita avviato nella seconda parte della passata stagione, facendo tesoro del lavoro svolto con mister Gheller e cercando di disputare un torneo all’insegna della continuità.

(foto Ardor: un momento della preparazione, ieri)

05082026