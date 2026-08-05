Calcio

SARONNO – Dopo il raduno di lunedì pomeriggio al centro sportivo Matteotti di via Sampietro, il Fbc Saronno prosegue la preparazione in vista del campionato di Eccellenza 2026-2027. Nonostante il caldo intenso di questi giorni, i biancocelesti hanno iniziato il percorso che dovrà portarli all’esordio stagionale, con l’obiettivo dichiarato di essere tra i protagonisti del torneo.

Agli ordini dell’allenatore Danilo Tricarico, confermato sulla panchina dopo l’ottima stagione conclusa con la finale playoff, la squadra sta lavorando soprattutto per trovare la giusta amalgama. Accanto all’ossatura del gruppo che ha sfiorato la promozione sono infatti arrivati diversi volti nuovi, chiamati a integrarsi rapidamente con i giocatori riconfermati.

In questa fase iniziale della preparazione, oltre all’aspetto atletico e tattico, particolare attenzione viene riservata proprio alla costruzione dello spirito di squadra, elemento ritenuto fondamentale per affrontare un campionato impegnativo come quello di Eccellenza.

In quest’ottica si inserisce anche il primo pranzo di squadra organizzato dal club, che ha riunito giocatori e staff al ristorante Lo Scoiattolo di Solaro. Un momento di convivialità voluto dalla società per favorire la conoscenza reciproca tra i componenti della rosa e rafforzare il gruppo anche lontano dal terreno di gioco.

«Un momento di convivialità per stare insieme e rafforzare lo spirito di gruppo, dentro e fuori dal campo», ha sottolineato il Fbc Saronno attraverso i propri canali social, accompagnando le immagini del pranzo che ha scandito i primi giorni della nuova stagione.

Dopo aver centrato nella passata annata il miglior risultato degli ultimi vent’anni, i biancocelesti si preparano ora ad affrontare una nuova sfida. Il lavoro di queste settimane sarà decisivo per costruire un gruppo solido e competitivo, chiamato a confermare le ambizioni di vertice della società.

05082026