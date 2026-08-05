Calcio

CESATE – Una squadra profondamente rinnovata, una filosofia sempre più orientata alla valorizzazione dei giovani e un progetto che guarda al futuro. Sono questi i temi affrontati dal presidente dello Sc United, Claudio De Angelis, durante la presentazione della nuova stagione, al centro sportivo di via Dante a Cesate.

Il numero uno della società ha ricordato con soddisfazione il cammino dell’ultimo campionato, concluso con il terzo posto e la qualificazione ai playoff di Promozione da neopromossa, spiegando però che era arrivato il momento di cambiare strada. «Abbiamo disputato una grande stagione, ma ci siamo resi conto che le squadre che ci hanno creato maggiori difficoltà erano composte da tanti giovani. Da qui è nata la decisione di intraprendere un nuovo percorso, puntando ancora di più sulla loro valorizzazione». Una scelta che si inserisce anche nelle indicazioni della Federazione, sempre più orientata verso l’utilizzo dei giovani calciatori.

De Angelis ha comunque invitato a mantenere i piedi per terra. «L’obiettivo principale resta la permanenza in categoria. Poi, strada facendo, capiremo quali potranno essere le potenzialità della squadra. Non promettiamo risultati, ma massimo impegno e tanta voglia di lavorare».

Il presidente ha inoltre spiegato la scelta del nuovo direttore sportivo Mario Marozzi, nato da un’immediata sintonia sul progetto tecnico e umano. «Mi ha colpito il suo approccio al lavoro. È bastato parlarci per capire che condividevamo la stessa idea di calcio e di società».

05082026