Calcio

CESATE – Nei giorni scorsi lo Sc United ha alzato il sipario sulla stagione 2026-2027 con la presentazione ufficiale della prima squadra, svelando staff, giocatori e programmi per il nuovo campionato di Promozione. L’evento si è tenuto nella “casa” dei cesatesi, al centro sportivo di via Dante a Cesate.

Per la società si tratta del sesto anno di attività, un percorso che ha già portato quattro promozioni e che nella scorsa stagione ha visto la squadra, da neopromossa, chiudere al terzo posto e conquistare l’accesso ai playoff, sfiorando anche la finale di Coppa. Alla presentazione sono intervenuti il presidente Claudio De Angelis, il vicepresidente Marcello Bignatiello, il nuovo direttore sportivo Mario Marozzi e il nuovo allenatore Davide Basilico, illustrando un progetto che punta a dare continuità ai risultati ottenuti ma con una filosofia rinnovata.

La società ha infatti scelto di affidarsi a una rosa profondamente ringiovanita, costruita attorno a numerosi giovani, e a uno staff tecnico anch’esso giovane, nella convinzione che rappresenti la strada migliore per il futuro del club. Una scelta condivisa dal nuovo direttore sportivo e dal tecnico, chiamati a guidare un gruppo completamente rinnovato. Pur senza fissare traguardi specifici, la dirigenza ha ribadito la volontà di disputare un campionato competitivo, partendo dall’obiettivo della salvezza per poi verificare, con il passare dei mesi, quali potranno essere le reali ambizioni della squadra.

La preparazione inizierà il 17 agosto, quando il nuovo gruppo inizierà il lavoro sul campo in vista dell’avvio del campionato di Promozione.

(foto archivio)

05082026