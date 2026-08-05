Cronaca

CASTRONNO – Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A8 Milano-Varese, dove un incendio ha interessato la vegetazione a margine della carreggiata in direzione Varese.

L’allarme è scattato alle 14.20, all’altezza di Castronno. Le fiamme hanno coinvolto circa 140 metri di bordo stradale, rendendo necessario l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco per circoscrivere e spegnere il rogo prima che potesse estendersi ulteriormente.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno garantito la sicurezza dell’area durante le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.

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(foto: l’intervento dei vigili del fuoco in A8)

05082026