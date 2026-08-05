Politica

ROMA – “I Campi Flegrei hanno bisogno di più coordinamento dei soccorritori, quello che è mancato nelle prime ore dopo le scosse di venerdì scorso. Il ministro Musumeci dovrebbe venire in Aula a metterci la faccia, e a spiegare, anche a sé stesso, come si gestiscono le emergenze”. Lo dice la vicepresidente dei deputati di Italia Viva-Casa Riformista Maria Chiara Gadda, prendendo la parola sull’ordine dei lavori.

“Serve una legge speciale per i Campi Flegrei, per velocizzare gli interventi di verifica e messa in sicurezza degli immobili pubblici e privati. Ci aspettiamo risposte anche sulla sospensione dei mutui per famiglie imprese sfollate. E poniamo con urgenza un tema che ancora non è stato discusso in parlamento, quello della messa in sicurezza dei sottoservizi. Sta mancando l’acqua, le continue scosse e sollecitazioni impongono di verificare lo stato della rete idrica, fognaria e del gas di Pozzuoli e delle aree limitrofe. Il modo migliore – conclude Gadda – di esprimere vicinanza a quei territori è dare loro risposte vere e urgenti, perché per ora sono arrivate tante lentezze e promesse”.

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