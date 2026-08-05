Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Mentre erano impegnati a domare il vasto incendio scoppiato il 29 luglio alla piattaforma ecologica A2A di Novate Milanese, ignoti hanno approfittato della situazione per rubare costose attrezzature da un mezzo dei vigili del fuoco. Secondo le ricostruzioni, tre persone avrebbero prelevato dal camion del distaccamento di Garbagnate Milanese strumenti per il soccorso tecnico del valore di circa 25 mila euro. Si tratta di attrezzature utilizzate negli incidenti stradali per liberare le persone rimaste intrappolate tra le lamiere.

Per contribuire all’acquisto del materiale sottratto, l’associazione Amici dei Vigili del Fuoco di Garbagnate Milanese ha avviato una raccolta fondi.

Sull’episodio è intervenuto anche il consigliere regionale della Lega Riccardo Pase, vicepresidente della Commissione Ambiente e Protezione civile di Regione Lombardia. «Rubare gli strumenti di lavoro ai Vigili del Fuoco mentre sono impegnati a fronteggiare un’emergenza significa colpire chi ogni giorno rischia la propria vita per proteggere quella degli altri. È un gesto vile, ignobile e inaccettabile», ha dichiarato l’esponente del Carroccio, esprimendo solidarietà ai pompieri del distaccamento di Garbagnate Milanese e sottolineando come il furto abbia colpito «un simbolo di altruismo e di servizio alla collettività».

(foto archivio)

05082026