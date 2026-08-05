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SARONNO – Tra le notizie che hanno suscitato maggiore interesse ieri, martedì 4 agosto, ci sono la corsa all’assegnazione del nuovo medico di famiglia a Saronno, il grave incidente sul lavoro che ha coinvolto un operaio di 51 anni e gli aggiornamenti sul progetto del data center previsto nell’area ex Lazzaroni di Uboldo.

A Saronno l’apertura delle procedure per la scelta del nuovo medico di medicina generale ha portato numerosi cittadini, soprattutto pensionati, a mettersi in coda davanti alle farmacie abilitate. I posti disponibili attraverso la procedura online sono andati esauriti nel giro di poche ore.

Grande preoccupazione anche per l’infortunio sul lavoro avvenuto in un’azienda del territorio, dove un operaio di 51 anni è rimasto schiacciato da una balla di plastica del peso di circa 700 chili. L’uomo è stato soccorso in gravi condizioni e trasportato in ospedale.

Tra gli articoli più letti anche quello dedicato al futuro dell’area ex Lazzaroni. Dopo il consiglio comunale sono emersi nuovi dettagli sul progetto del data center, facendo il punto sullo stato dell’iter e sugli elementi finora resi noti.

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