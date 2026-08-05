MOZZATE – Furto alla piattaforma ecologica, ma le indagini condotte dalla polizia locale hanno portato in meno di 48 ore all’individuazione del presunto responsabile e al recupero della refurtiva. È stato denunciato un uomo di 36 anni residente a Cerro Maggiore per furto aggravato. Decisiva la collaborazione tra i comandi di polizia locale di Mozzate, Gorla Maggiore e Cerro Maggiore.

Il furto era stato messo a segno alla discarica comunale di Mozzate, da dove erano stati sottratti materiali di valore destinati allo smaltimento, tra cui batterie esauste per autoveicoli e componenti metallici ed elettrici.

Le indagini sono state coordinate dal comandante della polizia locale di Mozzate, Gabriele Airoldi, che ha ricostruito i movimenti del veicolo utilizzato per il colpo. Gli accertamenti hanno coinvolto i colleghi della polizia locale di Cerro Maggiore, che hanno rintracciato il mezzo ancora carico della merce rubata.

L’intero materiale è stato posto sotto sequestro e recuperato, mentre il presunto autore è stato denunciato all’autorità giudiziaria con l’accusa di furto aggravato.

Particolarmente significativo sono stati i tempi rapidi delle indagini. La denuncia è infatti arrivata entro 48 ore dal furto, consentendo di recuperare integralmente la refurtiva prima che venisse dispersa o rivenduta.

“Questo risultato dimostra quanto sia importante la collaborazione tra i comandi di polizia locale del territorio – sottolinea il comandante Gabriele Airoldi – La tempestività delle indagini e la condivisione delle informazioni tra Mozzate, Gorla Maggiore e Cerro Maggiore hanno permesso di individuare rapidamente il veicolo utilizzato, recuperare la refurtiva e denunciare il presunto responsabile. È un esempio concreto di come la rete tra le polizie locali rappresenti un valore aggiunto per la sicurezza dei cittadini.”

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