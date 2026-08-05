Softball

BOLLATE – Un grave lutto ha colpito il Bollate Softball 1969, una delle società più prestigiose e vincenti nella storia del softball italiano ed europeo. Nelle scorse ore è infatti scomparso Chicco Soldi, tra i fondatori del club insieme a Tino e Guido, figura che ha contribuito a dare vita a una realtà destinata a diventare un punto di riferimento della disciplina.

A darne notizia è stata la stessa società con un messaggio pubblicato sui propri canali social: «Per tutti noi oggi è una giornata di lutto e grande tristezza. È mancato Chicco Soldi, fondatore insieme a Tino e Guido della nostra società».

Il sodalizio bollatese ha voluto rivolgere un pensiero anche ai familiari: «Ad Anna, Riccardo, Martina, Lorenzo e Franca e a tutta la famiglia Soldi va il nostro abbraccio e le più sentite condoglianze. Ciao Chicco».

Il Bollate Softball 1969 rappresenta una delle realtà più titolate del panorama nazionale e continentale, capace negli anni di conquistare numerosi trofei sia in Italia sia in Europa. Anche nella stagione 2026 la prima squadra Quick Mill Bollate, che disputa le proprie gare interne sul diamante di Ospiate, si è confermata protagonista assoluta del campionato di serie A1, dominando la stagione regolare.

La scomparsa di Chicco Soldi segna una giornata di profondo cordoglio per tutto l’ambiente del softball, che perde uno dei protagonisti della nascita e della crescita di una società entrata nella storia di questo sport.

05082026