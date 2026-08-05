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SARONNO – Mercoledì 5 agosto, secondo le previsioni di 3B Meteo, sarà una giornata segnata dal bel tempo, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. Le temperature resteranno elevate, con una minima di 23°C e una massima che arriverà fino a 35°C, mantenendo condizioni tipicamente estive. I venti saranno deboli da Est-Sudest al mattino, mentre nel pomeriggio aumenteranno leggermente di intensità provenendo da Sud-Sudovest. È prevista un’allerta afa, legata alla persistenza del caldo, con possibili condizioni di disagio soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando le temperature raggiungeranno i valori più alti.

Il quadro meteorologico favorirà una giornata ideale per le attività all’aperto grazie alla presenza del sole e alla mancanza di fenomeni atmosferici. Il caldo, tuttavia, continuerà a rappresentare l’elemento principale, con un clima afoso e temperature elevate anche nel corso del pomeriggio. La ventilazione, pur presente, resterà contenuta e non determinerà un significativo calo termico.

In Lombardia l’alta pressione continuerà a garantire condizioni prevalentemente soleggiate su gran parte del territorio regionale. Le pianure, le aree pedemontane e le Prealpi vedranno cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, mentre sulle Alpi Retiche sarà possibile qualche temporaneo aumento della nuvolosità nelle ore serali. I venti resteranno generalmente deboli, con una rotazione dai quadranti sud-orientali verso quelli sud-occidentali nel corso della giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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