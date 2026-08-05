Limbiate

LIMBIATE – A pochi giorni dall’avvio dei lavori per la riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate, il sindaco Antonio Romeo e l’assessore alle Opere pubbliche, Cura del territorio e Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, hanno effettuato un sopralluogo ai cantieri insieme ai tecnici di Atm per verificare lo stato di avanzamento delle prime lavorazioni.

La visita si è svolta nella mattinata di giovedì 30 luglio e ha rappresentato l’occasione per fare il punto sull’intervento che porterà al completo rinnovamento del collegamento tranviario tra Limbiate e il capoluogo lombardo.

Nel corso del sopralluogo, il sindaco Romeo ha espresso soddisfazione per l’avvio dell’opera, definendola un passaggio importante per il futuro della città.

«Un altro sogno si realizza, un altro passo verso il futuro per un Paese sempre più a misura di cittadino – ha dichiarato il primo cittadino –. Ringrazio tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno contribuito a questo importante traguardo: amministratori di ieri e di oggi, comitati e cittadini che hanno creduto fin dall’inizio in questo progetto. Quando un obiettivo è condiviso, raggiungerlo diventa più semplice».

Anche l’assessore del Comune di Milano Marco Granelli ha ribadito l’importanza di garantire continuità ai lavori. «La nostra preoccupazione è quella di lavorare bene per dare continuità e non lasciare spazi vuoti, in modo che ciò che facciamo proceda regolarmente e si vada avanti», ha affermato.

L’intervento sulla metrotranvia Milano-Limbiate è considerato un’infrastruttura strategica per migliorare il collegamento tra la Brianza e Milano, con l’obiettivo di offrire un servizio di trasporto pubblico più moderno, efficiente e sostenibile. Il sopralluogo ha confermato l’avvio delle prime attività di cantiere, iniziate nei giorni scorsi sul territorio di Limbiate.

05082026