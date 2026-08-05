Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Prosegue l’attività di controllo del Comune di Caronno Pertusella contro gli abbandoni di rifiuti e i conferimenti non corretti nella raccolta porta a porta. Nei primi sei mesi dell’anno gli accertamenti hanno portato alla redazione di 62 verbali, per un totale di 27.574 euro di sanzioni.

Il dato è stato reso noto dal sindaco Marco Giudici, che ha evidenziato anche il problema legato al recupero delle somme: al momento solo una multa ogni dieci risulta effettivamente pagata.

Gli interventi degli operatori e della Polizia locale hanno permesso di individuare diverse irregolarità. Alcuni episodi di abbandono sono stati ricostruiti anche attraverso l’utilizzo delle fototrappole presenti sul territorio, che hanno consentito di risalire ai responsabili delle violazioni.

Accanto ai casi più gravi, legati all’abbandono indiscriminato dei rifiuti, sono state contestate anche infrazioni relative alle modalità di raccolta, come l’esposizione dei sacchi o dei contenitori in giornate non previste dal calendario del servizio. Situazioni che comportano comunque una violazione delle regole, seppur con sanzioni più contenute.

L’Amministrazione comunale ha ricordato che per le multe non saldate saranno attivate le procedure di recupero previste dalla normativa. Le pratiche verranno quindi affidate alla società incaricata della riscossione, con l’applicazione degli ulteriori oneri previsti dalla legge.

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