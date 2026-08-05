Basket

SARONNO – Dopo la promozione conquistata al termine della scorsa stagione, la squadra “B” della Robur Basket Saronno si prepara a vivere la sua prima avventura nel campionato di Divisione Regionale 1 Lombardia maschile. La formazione allenata da Marco Rota è stata infatti inserita nel girone D, la cui composizione è stata adesso ufficializzata.

Per il sodalizio roburino si tratta di un altro importante tassello nel percorso di crescita del proprio settore giovanile. La squadra è infatti composta prevalentemente da giocatori cresciuti nel vivaio saronnese e rappresenta il naturale ponte tra il basket giovanile e la prima squadra, che anche nella stagione 2026-2027 sarà impegnata nel campionato di serie B Interregionale.

Con il comunicato diffuso sui propri canali social, la Robur ha confermato ufficialmente la partecipazione al nuovo torneo: «Presenti in Dr1! Dopo la fantastica promozione di poche settimane fa, Saronno conferma la propria partecipazione al nuovo campionato di Divisione Regionale 1 Lombardia».

La società ha inoltre ricordato che le gare interne della formazione guidata da coach Rota si disputeranno la domenica sera al PalaRonchi di via Colombo, confermando così l’impianto di casa per la nuova stagione.

Le squadre del girone D

La Robur Basket Saronno è stata inserita nel girone D insieme a:

Ardens Sedriano

Ardor Bollate

Arlunese

Asa Cinisello

Castronno

Cistellum Cislago

Daverio

Draghi Gorlazy

Paderno Dugnano

Rondinella Sesto

Sportlandia Tradate

Venegono

Virtus Luino

Un raggruppamento che vedrà la neopromossa Robur confrontarsi con diverse realtà storiche del basket locale, comprese alcune formazioni della provincia di Varese e del territorio del Saronnese, per una stagione che si preannuncia particolarmente interessante.

(foto: Robur in azione nello scorso campionato)

05082026