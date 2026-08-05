Comasco

ROVELLO PORRO – Ha preso ufficialmente il via il cantiere per la realizzazione della nuova area mercatale e del parcheggio di via Volta, uno degli interventi di rigenerazione urbana più attesi in paese. Dopo il completamento delle procedure amministrative, da martedì 28 luglio l’intera area è diventata di proprietà del Comune e sono stati affidati i lavori all’impresa Ronzoni di Seveso, aggiudicataria dell’appalto.

Il cantiere è stato aperto nei giorni scorsi e l’avvio delle opere è previsto nel corso della prossima settimana. I lavori subiranno una pausa nelle due settimane centrali di agosto, in concomitanza con le ferie estive, per poi riprendere a pieno ritmo fino alla conclusione dell’intervento. Il collaudo finale è previsto entro la metà di dicembre.

L’opera consentirà di realizzare un nuovo parcheggio e la futura area destinata al mercato cittadino, con l’obiettivo di riportare il mercato nel centro del paese e di riqualificare un comparto da tempo in stato di degrado.

L’Amministrazione comunale sottolinea come il progetto rappresenti un intervento di grande valore sia dal punto di vista urbanistico sia per i servizi offerti ai cittadini. Il ritorno del mercato nel centro di Rovello Porro, evidenzia il Comune, renderà infatti più agevole l’accesso soprattutto alle persone anziane.

Un percorso amministrativo lungo e complesso

L’avvio del cantiere arriva al termine di un iter iniziato dopo l’insediamento dell’attuale Amministrazione, nel giugno 2022. Il Comune ricorda di aver trovato una situazione particolarmente complessa, legata all’ordinanza di demolizione dell’immobile di via Volta 20, emessa nel novembre 2021 ma mai eseguita, con numerose criticità amministrative e giuridiche ancora da risolvere.

Nel corso dei mesi è stato necessario affrontare diversi passaggi, tra cui la rinotifica dell’ordinanza ai proprietari, la gestione di un’ipoteca presente su una parte dell’immobile, il confronto con l’Agenzia delle Entrate, la predisposizione di una variante puntuale al Piano di governo del territorio per garantire il mantenimento della volumetria e l’avvio delle procedure per la demolizione e il successivo recupero delle somme dai proprietari.

Conclusa questa fase, il Comune ha proceduto all’abbattimento dei ruderi, considerato il primo passo del progetto di rigenerazione urbana, e ha quindi sviluppato il progetto definitivo per trasformare l’area in un parcheggio con spazio dedicato al mercato.

L’iter è proseguito con la progettazione esecutiva, la gara d’appalto, l’aggiudicazione dei lavori e la consegna del cantiere, passaggi che hanno portato all’avvio dell’intervento destinato a ridisegnare una parte centrale del paese.

05082026