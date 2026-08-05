Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del consigliere comunale Sergio Bietti in merito al progetto dell’Amministrazione comunale per il cortile della scuola media Bascapè.

Oggi desidero esprimere il mio apprezzamento per un progetto che rappresenta uno degli esempi più significativi di come la scuola possa essere protagonista del cambiamento e di come le istituzioni possano valorizzare il lavoro della comunità educante.

L’intervento di riqualificazione del cortile della scuola secondaria non è un progetto nato negli uffici o imposto dall’alto. Al contrario, è il frutto di un percorso partecipato che ha coinvolto studenti e docenti, partendo da un bisogno reale espresso dagli stessi ragazzi: trasformare un semplice cortile asfaltato in uno spazio educativo, inclusivo e multifunzionale.

Questo aspetto merita di essere sottolineato. Troppo spesso si parla di partecipazione dei giovani senza offrire loro occasioni concrete. In questo caso, invece, gli studenti hanno osservato, studiato, progettato e presentato le proprie idee. I docenti hanno saputo trasformare quella richiesta in un percorso didattico interdisciplinare, facendo della progettazione uno straordinario esercizio di cittadinanza attiva. I ragazzi non sono stati spettatori, ma protagonisti di un processo che oggi trova finalmente una concreta realizzazione.

È altrettanto doveroso ricordare che questo progetto non è nato oggi. È un progetto che è rimasto nei cassetti per cinque lunghi anni, nonostante il valore educativo che esprimeva e l’impegno profuso dalla scuola. Per questo credo sia giusto riconoscere che grazie a questa Amministrazione comunale si è finalmente riusciti a dare concretezza a quel lavoro, trasformando un’idea in un’opera pubblica e restituendo valore all’impegno degli studenti e degli insegnanti che l’avevano pensata e costruita.

Questa scelta dimostra che ascoltare la scuola significa investire sul futuro della città. Significa credere che le idee nate all’interno della comunità scolastica possano diventare patrimonio di tutti e trasformarsi in opere pubbliche utili e innovative.

Il progetto si inserisce pienamente nella filosofia dell’Outdoor Education, ispirandosi alle migliori esperienze già sviluppate in altre realtà, dove gli spazi esterni vengono concepiti come vere e proprie aule didattiche. Una visione moderna della scuola, nella quale il contatto con la natura, l’apprendimento collaborativo e il benessere degli studenti diventano parte integrante dell’attività educativa.

C’è poi un elemento che rende questo intervento ancora più importante: si tratta del primo intervento di depavimentazione di un cortile scolastico nel nostro Comune. Non è soltanto un’opera di manutenzione, ma un cambio di paradigma. Sostituire una superficie completamente asfaltata con una pavimentazione permeabile significa migliorare la sostenibilità ambientale, favorire il drenaggio naturale delle acque, mitigare le isole di calore e restituire qualità agli spazi vissuti quotidianamente dagli studenti.

Questo dimostra che investire nell’edilizia scolastica non significa soltanto intervenire sugli edifici, ma ripensare gli ambienti dell’apprendimento secondo criteri di sostenibilità, innovazione e qualità educativa. Significa costruire scuole capaci di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni e di accompagnare un modo diverso di fare didattica.

Mi auguro che questo intervento rappresenti soltanto il primo passo di un percorso più ampio. Sarebbe bello che l’esperienza maturata in questo progetto diventasse un modello per le future riqualificazioni delle scuole cittadine, continuando a valorizzare il contributo degli studenti, degli insegnanti e dell’intera comunità educante.

Quando un’Amministrazione riesce a raccogliere un’idea nata tra i banchi di scuola, ad ascoltare chi ogni giorno vive quegli spazi e a trasformare quel progetto in realtà, dimostra che la buona politica sa costruire il futuro insieme ai cittadini.

Oggi inauguriamo un cortile, ma soprattutto dimostriamo ai nostri ragazzi che le buone idee, quando vengono ascoltate, possono davvero cambiare la città. E questo è forse l’insegnamento più importante che un’istituzione possa lasciare alle nuove generazioni: partecipare serve, impegnarsi serve, e lavorare insieme può trasformare un sogno in una realtà condivisa.

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