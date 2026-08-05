Sport

SARONNO – Sono stati fissati i funerali di Christian Noviello, il giovane atleta del Tennistavolo Saronno scomparso improvvisamente nei giorni scorsi all’età di 23 anni a causa di un arresto cardiaco, una notizia che ha profondamente colpito il mondo sportivo saronnese e l’intero movimento pongistico lombardo.

L’ultimo saluto sarà dato venerdì 7 agosto a Nerviano. Le esequie prenderanno il via alle 14 dalla chiesa parrocchiale di Santo Stefano, dove sarà celebrata la messa funebre, per poi proseguire verso il cimitero cittadino. Prima della celebrazione, alle 13.40, nella stessa chiesa sarà recitato il rosario.

Noviello era approdato al Tennistavolo Saronno nella scorsa stagione, dopo aver vestito a lungo la maglia del Nerviano. Con la società saronnese aveva disputato il campionato di serie C2 e avrebbe dovuto far parte della formazione allestita per puntare alla promozione nella nuova stagione sportiva. La sua improvvisa scomparsa, avvenuta poche ore dopo aver preso parte al torneo estivo organizzato proprio a Saronno, aveva lasciato sgomenti compagni di squadra, dirigenti e amici.

Nei giorni successivi alla tragedia sono stati numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia e alla società saronnese da parte della Federazione italiana tennistavolo, del Comitato regionale Lombardia e di tante realtà sportive che avevano conosciuto e apprezzato Christian, sia come atleta sia come ragazzo.

05082026