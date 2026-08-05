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TRADATE – Tra gli appuntamenti più attesi dell’estate a centro didattico scientifico Ecoplanetario di Tradate tornano i “Picnic sotto le stelle cadenti”, l’iniziativa che unisce musica, osservazione del cielo e convivialità nel verde del Parco Pineta.

Da sabato 8 a martedì 11 agosto, il prato dell’Ecoplanetario farà da cornice a quattro serate dedicate all’attesa delle Perseidi, le tradizionali “lacrime di San Lorenzo”. A rendere ancora più suggestiva l’esperienza sarà la presenza della Harpbeat orchestra, che accompagnerà il pubblico con arpe e melodie di ispirazione celtica, creando un’atmosfera particolarmente evocativa.

I partecipanti potranno portare la propria cena al sacco e cenare sul prato, prima di lasciarsi trasportare dalla musica e osservare il cielo estivo, in attesa di esprimere un desiderio al passaggio delle stelle cadenti.

I dettagli del programma delle quattro serate saranno pubblicati nelle prossime settimane sul sito dell’EcoPlanetario. Tutti gli eventi sono a numero chiuso e richiedono la prenotazione obbligatoria online.

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