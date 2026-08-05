Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota del capogruppo Simone Galli in merito all’ultimo consiglio comunale.

Il consiglio comunale ha approvato ieri sera la variazione di bilancio che porta con sé alcune importanti novità: nonostante aumento costi e inflazione sia ha una riduzione della Tari (grazie anche al prezioso lavoro di Saronno Servizi per il recupero dell’evasione), un capitolo dedicato al ripristino del patrimonio arboreo cittadino, uno stanziamento per la manutenzione straordinaria del Teatro Giuditta Pasta, la sistemazione di una area sportiva e del sottopasso di stazione, la depavimentazione del cortile scuola Bascapè.

Ecco nel dettaglio le “pillole” della manovra.

Tari 2026 in calo per tutte le categorie

Nonostante l’adeguamento contrattuale del costo del lavoro previsto dal rinnovo del Ccnl di settore (+1,5%), le tariffe Tari 2026 diminuiscono rispetto al 2025 per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, senza eccezioni. Per le famiglie la tariffa media si riduce in ogni fascia di nucleo familiare. Per le attività economiche il risparmio è ancora più marcato in termini percentuali: uffici e agenzie passano da 4,01 a 3,90 euro al metro quadro, i negozi di abbigliamento e ferramenta da 4,32 a 4,21 euro, bar e pasticcerie risparmiano 0,42 euro al metro quadro. Il calo più consistente riguarda ortofrutta, pescherie e pizzerie al taglio (da 28,96 a 28,19 euro al metro quadro), mentre l’artigianato di produzione registra la riduzione percentuale più alta, quasi il 4%. “Una riduzione strutturale, non uno sconto mirato che si accompagna a risultati ambientali solidi: la raccolta differenziata è al 78,8%, ben oltre l’obiettivo comunitario del 65%, con un indicatore di efficacia del riciclo in classe A.”

Verde pubblico, al via il ripristino del patrimonio arboreo

Sul fronte ambientale nasce il nuovo capitolo di bilancio “Ripristino patrimonio arboreo”, con 140.000 euro finanziati da avanzo di amministrazione che si sommano ai 117.000 precedentemente stanziati — una battaglia su cui mi sono personalmente in fase di predisposizione del bilancio e che grazie alla sensibilità di tutti è stato possibile vincere. Le risorse finanzieranno un intervento programmato per l’autunno, a valle di un rilievo puntuale delle fallanze già effettuato sul territorio. “Le condizioni climatiche degli ultimi anni rendono più difficile l’attecchimento delle nuove alberature. Per questo il capitolato (grazie al lavoro dell’agronomo Tovaglieri) prevederà standard più rigorosi: selezione delle cultivar, sistemi di coltivazione qualitativamente superiori, assistenza post-impianto per tre anni, obbligo di sostituzione delle piante che non attecchiscono e penali per l’impresa in caso di mancato raggiungimento degli standard.”

Teatro Giuditta Pasta, 310.000 euro contro le infiltrazioni

Tra gli interventi sugli stabili comunali, sono stati stanziati 310.000 euro per la manutenzione straordinaria del Teatro Giuditta Pasta, struttura di riferimento per la vita culturale cittadina. L’intervento, che si inserisce nel percorso di manutenzioni già avviato negli anni precedenti, riguarderà l’adeguamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche — per aumentare la resilienza dell’edificio agli eventi meteorologici intensi — oltre a un lavoro più radicale di sistemazione delle infiltrazioni dal tetto, criticità purtroppo ancora presente e che si vuole eliminare del tutto..

Sottopasso di piazza Cadorna: risorse trovate per un intervento non più procrastinabile

Il sottopasso della stazione, recentemente al centro delle segnalazioni social sui danni visibili alle pareti. “In sinergia con Ferrovienord, abbiamo individuato le risorse per intervenire su una situazione che non era più procrastinabile. Il degrado di questi mesi era sotto gli occhi di tutti, ed era necessario dare una risposta concreta a una delle porte d’accesso più utilizzate della città, attraversata ogni giorno da migliaia di pendolari e visitatori.”

Depavimentazione del cortile scuola Bascapè

Significa restituire permeabilità al terreno, ridurre l’effetto isola di calore che rende insopportabili i cortili scolastici nelle giornate più calde, favorire l’infiltrazione dell’acqua piovana invece del deflusso in fognatura, e offrire ai bambini spazi più vivibili e naturali in cui giocare e imparare.Un intervento condiviso e pensato anni fa con studenti e scuola che ora trova attuazione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09