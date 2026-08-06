Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della consigliere del Pd Chiara Angaroni in merito agli interventi sul teatro.

“Come Consigliera, Presidente della Commissione Cultura e fruitrice del Teatro, sono assolutamente favorevole all’investimento di 310.000 euro per il Teatro. L’Assessore Cattaneo ha ben illustrato che l’edificio del Teatro Giuditta Pasta presenta delle problematiche di infiltrazioni di acqua piovana dal tetto e anche nel cortile, per cui si è deciso di intervenire stanziando la somma di 310 mila euro.

I 310.000 euro non sono soltanto per alcune problematiche della copertura, ma soprattutto per adeguare il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.

Come ha spiegato l’Assessore Lattuada:“I 250 mila euro saranno destinati al rifacimento della copertura, mentre 60 mila euro serviranno per rifare i pozzetti e migliorare lo smaltimento delle acque piovane”.

Un intervento necesario e risolutivo per il nostro Teatro che rappresenta uno dei principali poli di scambio culturale e di aggregazione della citta’. Sono soldi assolutamenti spesi bene per una giusta causa, peccato che l’opposizione non colga questo importante obiettivo”.

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