Città

SARONNO – Il gioco estivo “Banconote Saronno” continua a raccogliere proposte dedicate ai simboli della città. Dopo la sestina del Fronte Ribelle dedicata al calcio biancoceleste, arriva quella che rende omaggio alla storia della Robur Basket, una delle società sportive più rappresentative del territorio.

La proposta attraversa oltre settant’anni di pallacanestro saronnese, ricordando le persone e i simboli che hanno contribuito a costruire l’identità del club.

Il primo nome è quello di Silvio Mariotti, primo presidente e tra i fondatori della Robur Basket. La sua figura è considerata determinante per la nascita della società, avviata nel 1955 e diventata nel tempo una delle realtà storiche della pallacanestro lombarda.

Nella sestina compare poi monsignor Ugo Ronchi, sacerdote che ha legato il proprio nome all’oratorio e al centro sportivo che oggi ospita la Robur. Il palazzetto cittadino porta infatti il suo nome e rappresenta da decenni la casa del basket saronnese, oltre che un punto di riferimento per generazioni di giovani sportivi.

Tra i simboli scelti c’è anche il PalaRonchi, impianto che negli anni ha ospitato promozioni, derby e sfide memorabili, diventando uno dei luoghi più riconoscibili dello sport cittadino.

Non manca un riferimento alla maglia con la Ciocchina, introdotta nel 2021 con il simbolo della città e la scritta “Saronno Città di basket”. Una divisa nata per rafforzare il legame tra la squadra e la comunità, trasformando un monumento cittadino in un elemento identitario portato sui parquet di tutta la Lombardia.

La sestina rende quindi omaggio a Charlie Yelverton, considerato il più grande giocatore della storia della Robur. Ex campione con un passato anche nella Nba, è stato protagonista delle stagioni più importanti della società e, una volta conclusa la carriera, ha contribuito in modo decisivo alla crescita del settore giovanile, lasciando un’eredità che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per il basket saronnese.

Con questa proposta il gioco “Banconote Saronno” aggiunge un nuovo tassello dedicato allo sport cittadino, confermando come la storia della città sia fatta non solo di artisti, imprenditori e monumenti, ma anche di società sportive, dirigenti, allenatori e campioni che hanno saputo portare il nome di Saronno ben oltre i confini del territorio.

Questo articolo fa parte del gioco estivo “Banconote Saronno”. Vuoi partecipare? Invia la tua sestina via WhatsApp o scrivila nei commenti: ogni proposta contribuirà a raccontare la storia e le eccellenze della città.

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“Banconote Saronno” è il gioco estivo de ilSaronno che invita i lettori a scegliere i sei volti, simboli o luoghi che meglio rappresentano la città. Invia la tua proposta nei commenti o via WhatsApp +39 320 273 4048. Un gioco, ma anche un modo per riscoprirne la storia e l’identità. Partecipa anche tu: scrivi la tua sestina nei commenti o inviala via WhatsApp alla redazione.

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