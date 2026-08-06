Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Prosegue la campagna di rafforzamento della Caronnese in vista del campionato di Eccellenza 2026-2027. La società rossoblù ha ufficializzato l’ingaggio del difensore centrale Andrea Robbiati, classe 2002, nuovo tassello del reparto arretrato a disposizione dell’allenatore Andrea Tomasoni.

Nonostante la giovane età, Robbiati arriva a Caronno Pertusella dopo aver maturato esperienze importanti sia nei settori giovanili sia in serie D. Cresciuto nelle giovanili di Milan e Monza, ha poi vestito le maglie di Legnano, Arconatese, Varesina, Sangiuliano e Castellanzese, accumulando un significativo bagaglio di esperienza.

Il neo acquisto ha spiegato le ragioni della scelta di sposare il progetto della Caronnese, che punta a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.

«Mi ha convinto la serietà e l’organizzazione di questa società ma soprattutto la voglia di provare a vincere il campionato. Ho fatto il settore giovanile al Milan e al Monza, mentre in serie D ho giocato con Legnano, Arconatese, Varesina, Sangiuliano e Castellanzese. Non vedo l’ora di iniziare questa stagione».

La società rossoblù ha accolto con soddisfazione il nuovo difensore, sottolineando come le sue qualità e l’esperienza maturata nelle categorie superiori possano rappresentare un valore aggiunto per il gruppo guidato da Tomasoni.

L’arrivo di Robbiati si inserisce nella campagna di rafforzamento portata avanti dalla Caronnese nel corso dell’estate. La squadra, che ha iniziato nei giorni scorsi la preparazione allo stadio di corso della Vittoria, si presenta ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza con una rosa ulteriormente rinforzata e con l’obiettivo dichiarato di lottare per le posizioni di vertice e inseguire il ritorno in serie D.

06082026