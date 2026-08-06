Calcio

CESATE – La scelta dello Sc United, la costruzione della nuova rosa e la fiducia nei giovani. Il nuovo direttore sportivo Mario Marozzi illustrato la filosofia che guiderà il club nel prossimo campionato di Promozione. Pur provenendo da esperienze anche in categorie superiori, Marozzi spiega di aver scelto lo Sc United soprattutto per il progetto. «La categoria conta relativamente. Ho trovato una società seria e un centro sportivo che può essere invidiato anche da realtà di livello superiore. È stato questo a convincermi».

Il direttore sportivo sottolinea di aver condiviso ogni scelta con il nuovo allenatore Davide Basilico e con lo staff tecnico. «Credo nei giovani, ma devono giocare perché lo meritano. Prima ancora dei calciatori abbiamo cercato uomini con i valori giusti. Sono convinto che questa squadra abbia le qualità per disputare un’ottima stagione». Marozzi infine spiega di non voler attendere troppo tempo per valutare il lavoro svolto: «Essendo una squadra completamente nuova servirà creare rapidamente un’identità. Credo però che basteranno poche settimane per capire il valore del gruppo che abbiamo costruito».

06082026