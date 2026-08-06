Saronnese

GERENZANO – Nuovo intervento di manutenzione al cimitero comunale di Gerenzano. Dopo il recente rifacimento delle coperture, l’Amministrazione comunale ha promosso una pulizia straordinaria dell’area centrale del camposanto, con l’obiettivo di migliorare il decoro di uno dei luoghi più significativi per la comunità.

L’intervento, eseguito nei giorni scorsi, ha interessato in particolare l’edificio in mattoni e la zona delle panchine, dove nel tempo si erano accumulati sporco e depositi. Le operazioni hanno consentito di restituire alle superfici il loro aspetto originario e di rendere più ordinato e accogliente l’ambiente.

L’Amministrazione ricorda che il cimitero è stato recentemente interessato anche da un importante investimento di 531 mila euro, destinato al completo rifacimento di tutte le coperture della struttura. «Prendersi cura del cimitero – sottolinea il Comune – significa preservare un patrimonio comune e garantire ai cittadini un ambiente decoroso, ordinato e rispettoso del ricordo dei propri cari».

L’Amministrazione comunale ribadisce infine l’intenzione di proseguire con interventi di manutenzione e miglioramento del camposanto, considerato un luogo di particolare valore per la memoria collettiva della comunità gerenzanese.

06082026