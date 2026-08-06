Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Un oggetto che appartiene ormai al passato, ma che continua a vivere nei ricordi di molti abitanti delle Groane. È quello riportato alla memoria da Daniele Cruccu, cittadino ed esponente politico di Solaro, che sui social ha pubblicato una fotografia di uno dei vecchi cannoni antigrandine utilizzati nei frutteti della vicina Ceriano Laghetto.

Secondo quanto racconta Cruccu, il cannone era utilizzato da Giorgio Wischkin, conosciuto da tutti come “l’ebreo”. Quando il cielo si oscurava e il rischio di grandinate metteva in pericolo i raccolti, il dispositivo entrava in funzione producendo forti boati diretti verso le nuvole.

«Il rumore si sentiva distintamente fino a Solaro, Saronno, Cesate e nei comuni vicini – ricorda Cruccu –. Per molti era il segnale che stava arrivando il temporale».

L’obiettivo era quello di cercare di proteggere i frutteti dalla grandine, anche se oggi non esistono prove scientifiche che dimostrino l’effettiva efficacia di questi sistemi. Nonostante questo, i cannoni antigrandine sono rimasti impressi nella memoria collettiva del territorio.

Nel suo messaggio, Cruccu richiama anche un’espressione che, racconta, viene ancora ripetuta da chi ha vissuto quegli anni: «Finché c’era lui, una grandinata come quelle di oggi qui non si vedeva…».

Che si trattasse di una coincidenza, della fortuna o semplicemente di un ricordo legato a un’altra epoca, quei boati sono rimasti nella memoria di molti abitanti delle Groane. Un frammento di storia locale che ancora oggi suscita curiosità e nostalgia, soprattutto tra chi ricorda il suono dei cannoni riecheggiare da Ceriano Laghetto fino ai paesi vicini.

06082026