SARONNO – Tra le notizie che hanno raccolto il maggior numero di letture ieri, mercoledì 5 agosto, ci sono la scomparsa di Giordano Bellini, storico operatore del cinema saronnese e per anni nonno vigile, il furto subito dai vigili del fuoco durante un intervento e il progetto di depavimentazione di un cortile scolastico presentato dall’amministrazione comunale.

Grande cordoglio a Saronno per la morte di Giordano Bellini, figura molto conosciuta in città per il suo lungo impegno nel mondo del cinema e per il servizio svolto come nonno vigile, sempre presente all’ingresso delle scuole e apprezzato da generazioni di studenti e famiglie.

Ha suscitato indignazione anche la notizia del furto ai danni dei vigili del fuoco: mentre erano impegnati nello spegnimento di un incendio, ignoti hanno rubato attrezzature e materiali dai mezzi di soccorso, provocando un danno stimato in circa 25 mila euro.

Tra gli articoli più letti anche quello dedicato al primo intervento di depavimentazione di un cortile scolastico a Saronno. Il progetto, presentato dall’assessore Franco Bietti, punta a trasformare gli spazi esterni delle scuole, aumentando le superfici verdi e migliorando la vivibilità degli ambienti destinati agli studenti.