I più letti di ieri: l’addio a Giordano Bellini, furto ai pompieri e depavimentazione di un cortile scolastico
6 Agosto 2026
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SARONNO – Tra le notizie che hanno raccolto il maggior numero di letture ieri, mercoledì 5 agosto, ci sono la scomparsa di Giordano Bellini, storico operatore del cinema saronnese e per anni nonno vigile, il furto subito dai vigili del fuoco durante un intervento e il progetto di depavimentazione di un cortile scolastico presentato dall’amministrazione comunale.
Grande cordoglio a Saronno per la morte di Giordano Bellini, figura molto conosciuta in città per il suo lungo impegno nel mondo del cinema e per il servizio svolto come nonno vigile, sempre presente all’ingresso delle scuole e apprezzato da generazioni di studenti e famiglie.
Addio a Giordano Bellini, storico operatore del Cinema Saronnese e amato nonno vigile
Ha suscitato indignazione anche la notizia del furto ai danni dei vigili del fuoco: mentre erano impegnati nello spegnimento di un incendio, ignoti hanno rubato attrezzature e materiali dai mezzi di soccorso, provocando un danno stimato in circa 25 mila euro.
Derubati i pompieri mentre stanno spegnendo un incendio: danno da 25 mila euro
Tra gli articoli più letti anche quello dedicato al primo intervento di depavimentazione di un cortile scolastico a Saronno. Il progetto, presentato dall’assessore Franco Bietti, punta a trasformare gli spazi esterni delle scuole, aumentando le superfici verdi e migliorando la vivibilità degli ambienti destinati agli studenti.
Saronno, Bietti (Tu@) presenta il primo intervento di depavimentazione di un cortile scolastico
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