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MILANO – Innovazione, presa in carico dei pazienti, medicina territoriale e prevenzione. Sono stati questi i principali temi affrontati durante “Cantiere Sanità”, il momento di confronto ospitato martedì 30 giugno a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia. Promosso dai consiglieri regionali di Forza Italia Claudia Carzeri e Giuseppe Licata, l’incontro ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, manager della sanità lombarda e operatori del settore per fare il punto sulle prospettive di evoluzione del sistema sanitario regionale.

“Cantiere Sanità – ha dichiarato nella sua introduzione l’Assessore Comazzi – si conferma un momento di confronto utile per mettere a fuoco priorità e proposte, nella consapevolezza che il futuro della sanità lombarda passa dalla capacità di coniugare qualità delle cure, sostenibilità del sistema, prossimità assistenziale e valorizzazione del capitale umano”. Durante l’incontro, i Consiglieri Carzeri e Licata hanno posto l’accento sul tema di una sanità sempre più capace di accompagnare la persona lungo tutto il percorso di cura, superando modelli frammentati e rafforzando la rete dei servizi territoriali.

Giuseppe Licata ha sottolineato: “Il passaggio che abbiamo davanti è chiaro: dobbiamo andare dalla cura della malattia alla presa in carico della persona. Questo significa costruire un sistema più vicino ai cittadini, capace di continuità assistenziale, prevenzione, appropriatezza e integrazione tra i diversi livelli di cura.”

Licata ha inoltre evidenziato la necessità di completare il processo di raccordo tra i nodi del sistema sanitario: “La vera sfida dei prossimi anni consiste nel completare il processo di integrazione tra ospedale e territorio, costruendo percorsi assistenziali realmente coordinati e capaci di accompagnare il cittadino lungo tutte le fasi del bisogno di salute.”

Claudia Carzeri ha richiamato l’importanza di una riforma territoriale fondata sulla collaborazione tra professionisti e sulla centralità del paziente: “Le Case di Comunità devono essere luoghi di integrazione operativa tra professionisti sanitari, servizi sociosanitari e strutture territoriali. La piena partecipazione dei medici di medicina generale a questo processo rappresenta uno degli elementi decisivi per costruire un sistema più vicino ai cittadini, più capace di presa in carico e maggiormente orientato alla continuità delle cure.”

Carzeri ha poi rimarcato anche il valore dell’innovazione come leva organizzativa e non solo tecnologica: “L’innovazione deve tradursi in strumenti concreti per migliorare la gestione della cronicità, rafforzare la domiciliarità, favorire il teleconsulto e rendere più efficace l’integrazione sociosanitaria, sempre mettendo al centro la dignità della persona”.

I lavori del “Cantiere Sanità” proseguiranno nelle prossime settimane nei territori lombardi.