Comasco

LOCATE VARESINO – Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione la dinamica del drammatico incidente avvenuto nella notte lungo via Cesare Battisti, nel quale ha perso la vita Azeddine Manni, 36 anni, residente a Locate Varesino.

Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri della stazione di Appiano Gentile e del Radiomobile della Compagnia di Cantù, l’uomo sarebbe stato investito una prima volta da un’automobile il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso. Rimasto sull’asfalto, sarebbe stato successivamente travolto da una seconda vettura, una Mini One condotta da un neopatentato di 19 anni residente a Mozzate, che invece si è fermato e ha immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari di Areu, i mezzi di soccorso e l’elisoccorso di Como. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Circolo di Varese, dove è successivamente deceduto. Le indagini proseguono per identificare il conducente del primo veicolo, che dopo l’impatto si sarebbe allontanato senza fermarsi, e per chiarire con esattezza la sequenza degli eventi che hanno portato alla morte del trentaseienne.

06082026