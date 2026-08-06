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SARONNO – Giovedì 6 agosto, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e dall’assenza di precipitazioni. Le temperature resteranno molto elevate, con una minima di 24°C e una massima che toccherà i 36°C, confermando il perdurare dell’ondata di caldo. I venti soffieranno deboli da Sudest nelle ore del mattino, mentre nel pomeriggio diventeranno moderati provenendo da Sud. Resta inoltre in vigore l’allerta afa, legata alle alte temperature, con possibili condizioni di disagio soprattutto nelle ore centrali del giorno e nelle aree più urbanizzate.

Le condizioni meteorologiche favoriranno lo svolgimento delle attività all’aperto grazie al cielo generalmente sgombro da nubi e alla totale assenza di piogge. Il caldo sarà però il principale elemento della giornata, con valori elevati che si manterranno fino a sera e una sensazione di afa accentuata dalla persistenza dell’alta pressione. La ventilazione, pur in lieve aumento nel pomeriggio, non sarà sufficiente a determinare un apprezzabile calo delle temperature.

Su scala regionale la Lombardia continuerà a beneficiare dell’influenza dell’alta pressione, con prevalenza di sole sulle pianure, nelle aree pedemontane e sulle Prealpi. Sulle Orobie si alterneranno nubi e schiarite, con un miglioramento verso sera, mentre sulle Alpi Retiche la nuvolosità tenderà ad aumentare nel corso della giornata fino a favorire la possibilità di deboli piogge nelle ore serali. Sul resto del territorio non sono invece attesi fenomeni di rilievo.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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