Città

Pietro Verri è stato sicuramente uno dei massimi esponenti della cultura Illuministica della metà del XVIII che è la base delle grandi trasformazioni della storia dell’umanità e prelude davvero all’affermarsi della modernità. Fondatore dell’Accademia dei pugni di cui facevano parte, tra gli altri, anche il fratello Alessandro, Cesare Beccaria, Luigi Labertenghi, Verri, pubblica nel 1764, il periodico “Il Caffè” che è stato l’organo del circolo degli illuministi milanesi e lascia, tra le sue opere, lavori importanti sui fondamenti dell’economia politica di cui è stato uno degli studiosi più accreditati.

Piero sposa , nel 1776, Maria Castiglioni che una sua nipote perché era figlia della sorella Teresa e di Ottavio Castiglioni. Queste precisazioni biografiche servono a chiarire il contenuto di questo testo. I Castiglioni, ai quali apparteneva anche Maria, detta familiarmente Marietta , erano una famiglia nobile che possedeva, tra l’altro, una villa in campagna nel centro di Mozzate, oggi conosciuta come villa Cornaggia Medici, quindi Pietro Verri frequentava abitualmente la villa di Mozzate dimora dei suoceri e dei cognati. Nella società aristocratica del XVIII secolo le frequentazioni fra le diverse famiglie nobili era una prassi assai consueta perché tutti membri della stessa casta sociale, quindi niente di strano rispondere ad piacevole invito del conte Castelbarco di Cislago come ci fa sapere puntualmente Pietro Verri in una lettera inviata al fratello Alessandro che si trovava in quegli anni a Roma

“Milano 29 novembre 1777.

Finalmente eccomi di permanenza in città. In questi ultimi dieci giorni che ho passato a Mozzate in casa dei nostri nipoti e i miei cognati(Verri era marito di Marietta Castiglioni dei nobili di Mozzate), io sono veramente stato bene. La sera andavamo a Cislago, villa distante un miglio e dove il Conte di Castelbarco per un mese ha albergato più di duecento persone dando ogni sera alternativamente spettacolo di opera buffa e della commedia L’Indigente . la prima era cantata da tre figlie dilettanti e da altri dilettanti ….decorata con orchestra scelta…..Nell’Indigente poi la giovane padrona di casa faceva eccellentemente; ella ha 17 anni è Maria Castelbarco Litta e veramente non si può recitare con maggiore verità e illusione.” _

Svaghi aristocratici del bel mondo dell’ancien regime, certo una compagnia di duecento persone ospiti nel castello di Cislago era davvero una bella brigata

per stare allegri, nelle quali si esibivano anche le giovani figlie dei padroni di casa per il divertimento degli ospiti, come nel caso di Maria Litta sposata Castelbarco che era stata educata da un precettore assai famoso Giuseppe Parini, altro invitato di prestigio per i nobili proprietari del castello di Cislago.



Ritratto di Pietro Verri



Castello di Cislago, facciata sul giardino

—

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09