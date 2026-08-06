Rovellasca, già attive due colonnine per la ricarica delle auto elettriche: in arrivo nuovi punti
6 Agosto 2026
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ROVELLASCA – A Rovellasca sono già disponibili due colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Dopo alcune richieste di chiarimento comparse sui social, il sindaco Sergio Zauli ha fatto il punto sulla situazione, spiegando che le infrastrutture sono già presenti accanto all’ufficio di Poste Italiane, in via Vignola.
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