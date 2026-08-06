Le due colonnine, dotate di doppia presa, sono state installate da Poste Italiane e si trovano a circa 100 metri dal Parco Burghé. L’Amministrazione comunale guarda però già ai prossimi interventi: è infatti prevista l’installazione di nuove colonnine in via Buonarroti, all’ingresso del Parco del Lura.

“L’idea è quella di posizionarle in aree dove le persone possano fare una passeggiata mentre l’auto è in ricarica. Le colonnine di Poste sono a 100 metri dal Parco Burghé e quelle future saranno collocate all’ingresso del Parco del Lura”, spiega il sindaco Sergio Zauli.

Il primo cittadino evidenzia anche le difficoltà legate all’espansione della rete di ricarica. “Lo dico in maniera molto chiara: a Rovellasca non possiamo metterne tante per via di difficoltà di approvvigionamento elettrico. Le società che installano queste colonnine non si fanno carico di realizzare nuove centraline elettriche, che hanno costi elevati. Per questo motivo le prevediamo nei nuovi piani urbanistici, dove è possibile attribuire questi costi alle nuove costruzioni e integrare infrastrutture di questo genere”.

Al momento, quindi, chi necessita di ricaricare un’auto elettrica può già usufruire delle due colonnine presenti vicino alle Poste. “Ad oggi, se qualcuno ha bisogno, la colonnina c’è: ce ne sono due accanto alle Poste. In futuro anche l’area nord del paese verrà servita”, conclude Zauli.