Comasco

COMO – Hanno avvicinato un uomo di 69 anni residente a Saronno e gli hanno strappato dal collo una collana d’oro, per poi tentare la fuga. È successo nella tarda mattinata di martedì 4 agosto a Como. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Como hanno denunciato tre giovanissimi, tutti residenti in Spagna, per furto con strappo. Uno di loro è stato denunciato anche per porto di un oggetto atto ad offendere.

Secondo quanto riferito dai militari, l’episodio è avvenuto in via Borsieri. I tre avrebbero avvicinato il 69enne e gli avrebbero strappato la collana d’oro che portava al collo. Subito dopo si sono allontanati, ma la fuga è terminata poco distante, in via Benzi, dove sono stati bloccati dall’intervento delle forze dell’ordine.

Durante la successiva perquisizione personale, uno dei tre giovani è stato trovato in possesso di uno spray urticante di tipo vietato, che è stato sequestrato. Per questo motivo è stato denunciato anche per il porto dell’oggetto.

La collana è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, il 69enne residente a Saronno.

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