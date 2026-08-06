Cronaca

SARONNO – Caccia al pirata della strada dopo un tamponamento avvenuto nella tarda mattinata di ieri in viale Lombardia. Lo scontro ha coinvolto due automobili, ma uno dei conducenti, invece di fermarsi, si è allontanato dal luogo dell’incidente. La polizia locale ha avviato gli accertamenti per risalire all’identità del responsabile.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30. Su una delle vetture coinvolte viaggiava una donna di 60 anni che, fortunatamente, non ha riportato conseguenze. Dopo l’urto la donna si è fermata per verificare la situazione, mentre l’altro automobilista ha proseguito la marcia senza prestare assistenza né scambiare i dati.

È stata quindi la stessa 60enne a chiedere l’intervento della polizia locale. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno eseguito i rilievi e raccolto le prime testimonianze utili alle indagini.

L’attività investigativa è ora concentrata sulla ricostruzione della dinamica del tamponamento e sull’individuazione del veicolo in fuga. Tra gli elementi che potranno rivelarsi decisivi ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che saranno analizzate dagli investigatori.

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