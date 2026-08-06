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TRADATE – Una settimana di condivisione, divertimento e crescita personale per quaranta ragazzi e ragazze della Comunità pastorale Santo Crocifisso di Tradate, protagonisti della tradizionale vacanza estiva dedicata agli adolescenti, che quest’anno si è svolta a Riccione.

L’iniziativa ha alternato momenti di svago e occasioni di riflessione, offrendo ai partecipanti un programma ricco di esperienze. Tra le tappe della settimana anche la visita alla Comunità di San Patrignano, realtà conosciuta a livello nazionale per il recupero e il reinserimento delle persone con problemi di dipendenza.

Non sono mancati i momenti di divertimento, con una giornata all’Aquafan e il tempo trascorso sulle spiagge della riviera romagnola, oltre alle attività di gruppo e agli incontri di riflessione organizzati dagli educatori della Comunità pastorale.

«Non è stata solo una semplice vacanza al mare, ma un viaggio e un’avventura», è il bilancio affidato ai social dalla Comunità pastorale Santo Crocifisso, che ha voluto sottolineare come i quaranta adolescenti rientrino a casa con un bagaglio di esperienze e ricordi destinati a lasciare il segno.

L’iniziativa si inserisce tra le tradizionali proposte estive della Comunità pastorale tradatese, che ogni anno organizza momenti di aggregazione e formazione rivolti ai più giovani.

06082026