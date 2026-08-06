Saronnese

UBOLDO – Le famiglie uboldesi che utilizzeranno il servizio di refezione scolastica nel corso dell’anno 2026/27 possono già attivarsi per ottenere una riduzione della spesa. Il Comune ha infatti aperto la raccolta delle richieste per l’applicazione della tariffa agevolata destinata agli studenti della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado iscritti alla mensa.

Lo sconto previsto è pari al 30% del valore del buono pasto e può essere riconosciuto in due differenti situazioni. La prima riguarda i nuclei familiari con un’attestazione Isee in corso di validità non superiore a 6.598 euro: in questo caso il beneficio è esteso a tutti i figli che usufruiscono del servizio. La seconda è invece riservata alle famiglie numerose, poiché interessa il terzo figlio e quelli successivi residenti a Uboldo e iscritti alla mensa, senza alcuna soglia Isee. Quando ricorrono entrambe le condizioni, i benefici possono essere sommati.

Il Comune precisa inoltre che il calcolo della riduzione viene effettuato prendendo come riferimento un costo massimo del pasto di 5,50 euro, comprensivo di tutti gli oneri, così da garantire un criterio uniforme per tutti gli utenti.

Per ottenere l’agevolazione occorre consegnare l’attestazione Isee al Caf convenzionato che opera negli spazi del Municipio, aperto ogni mercoledì dalle 14.30 alle 18.30. In alternativa, la domanda può essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito comunale e inviata, completa della documentazione richiesta, all’indirizzo e-mail [email protected] oppure tramite Pec a [email protected].

L’applicazione della tariffa ridotta avverrà entro 10 giorni dalla ricezione della domanda completa. Le famiglie degli studenti dell’Istituto comprensivo Manzoni potranno poi verificarne l’attivazione accedendo al portale dedicato con le credenziali utilizzate durante la presentazione della richiesta.

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