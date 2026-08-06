SARONNO – “Le deliberazioni approvate nell’ultimo Consiglio comunale intervengono su alcuni ambiti centrali per il futuro di Saronno: la gestione dei rifiuti, gli impianti sportivi, il patrimonio pubblico, il decoro urbano e la sostenibilità ambientale” lo dichiara Francesco Ricca , segretario di Azione Saronno e coordinatore della lista civica Insieme per Crescere.

Ecco il testo integrale della sua nota.

“Si tratta di provvedimenti interessanti soprattutto perché coerenti con un metodo di lavoro fondato sull’analisi dei dati e sull’efficientamento degli investimenti, così da utilizzare al meglio le risorse pubbliche.

In questo senso si inserisce la definizione al ribasso delle nuove tariffe TARI per utenze domestiche e non domestiche. Il lavoro di emersione dell’evasione svolto da Saronno Servizi ha ampliato la platea dei contribuenti e rappresenta un esempio concreto di come una gestione più efficace possa produrre benefici per l’intero sistema, per di più in un periodo di prezzi in rialzo. È un risultato che conferma il nuovo percorso intrapreso dalla società, a partire dal rinnovo del Consiglio di amministrazione.

La variazione di bilancio approvata dal Consiglio destina inoltre risorse ad alcuni interventi che sbloccano situazioni rimaste colpevolmente in sospeso per anni.

Tra questi, lo stanziamento di 260 mila euro per l’impianto sportivo del Prealpi, una struttura rimasta esclusa dai finanziamenti PNRR e che potrà ora beneficiare di un intervento atteso da tempo.

Nello stesso provvedimento trovano spazio anche la riqualificazione del sottopasso della stazione, che si trovava in uno stato indecoroso, la de-pavimentazione del cortile della scuola Bascapè, progetto partecipato e orientato a sostenibilità e funzionalità educativa, oltre a nuove risorse dedicate alle piantumazioni. Interventi diversi tra loro, ma tutti attesi da anni e accomunati dall’obiettivo di migliorare la qualità e la vivibilità degli spazi pubblici.

Infine, il Consiglio ha approvato un investimento destinato all’edificio del teatro cittadino. La scelta punta a risolvere in modo definitivo una criticità infrastrutturale che si trascina da anni, dopo interventi e stanziamenti che, nella precedente consiliatura, non avevano prodotto i risultati attesi.

A proposito del teatro, durante la seduta del Consiglio, il nostro capogruppo Silvio Barosso ha voluto ribadire la centralità del tema della sostenibilità gestionale della fondazione: un obiettivo che richiederà un lavoro straordinario da parte del nuovo Consiglio di amministrazione e dell’assessorato alla cultura, che si sono già dimostrati sensibili e attenti al tema.

Il filo conduttore di tutte queste considerazioni è chiaro: intervenire dove l’analisi evidenzia criticità o margini di miglioramento per rendere più efficienti i processi amministrativi. Un approccio concreto e pragmatico, orientato alla qualità dei servizi e alla sostenibilità delle scelte pubbliche, proprio nel giorno in cui abbiamo ricordato il sesto anno dalla fondazione di Azione Saronno, nata nel 2020 proprio con questo intento”, conclude Ricca.