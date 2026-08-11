Cronaca

VARESE – Diversi focolai appiccati nella notte sotto due vagoni ferroviari e un uomo rintracciato poco dopo dagli agenti tra le banchine e i binari. È quanto accaduto sabato alla stazione Varese Nord, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 34enne.

L’allarme è scattato nel corso della notte per la segnalazione di un principio d’incendio ritenuto di natura dolosa. Alla stazione è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante della questura di Varese.

Gli agenti hanno raccolto dal personale addetto alla sicurezza una descrizione dell’uomo visto appiccare il fuoco e hanno iniziato a controllare a piedi l’area ferroviaria. Le ricerche tra banchine e binari hanno permesso di individuare poco dopo un uomo corrispondente alla descrizione fornita.

Il 34enne è stato identificato e perquisito. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, aveva con sé un accendino e ha dichiarato spontaneamente agli agenti di aver appiccato diversi focolai sotto i vagoni utilizzando materiale plastico trovato all’interno della stazione e lungo la strada.

Gli accertamenti sono proseguiti con la verifica delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. I filmati, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, hanno ripreso l’uomo in più momenti della notte mentre appiccava il fuoco a due distinti vagoni ferroviari.

Il 34enne, cittadino straniero residente in provincia di Milano, è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il giudizio direttissimo.

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