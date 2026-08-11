Calcio

SARONNO – Dopo oltre una settimana di preparazione è arrivato il momento del primo test sul campo per il Fbc Saronno. I biancocelesti saranno impegnati mercoledì 12 agosto alle 18 allo stadio comunale Colombo Gianetti contro gli svizzeri del Fc Paradiso 1917, in un allenamento congiunto che rappresenterà la prima occasione per vedere all’opera la nuova squadra.

Il Saronno ha iniziato ufficialmente la stagione lunedì 3 agosto, con il raduno e l’avvio della preparazione al centro sportivo Matteotti di via Sampietro. Da allora il gruppo sta lavorando agli ordini dell’allenatore Danilo Tricarico, alternando la preparazione atletica al lavoro tecnico e tattico e cercando soprattutto di creare la necessaria amalgama tra i molti giocatori confermati e i nuovi arrivati durante l’estate.

Quello contro il Paradiso sarà dunque un primo banco di prova, pur con tutti i limiti di una partita disputata nel pieno della preparazione. Per Tricarico sarà soprattutto l’occasione per distribuire minuti tra i giocatori e iniziare a verificare sul campo il lavoro svolto in questi primi giorni.

L’attesa è notevole anche tra i tifosi, dopo una stagione nella quale il Fbc Saronno ha raggiunto la finale playoff di Eccellenza, miglior risultato biancoceleste dell’ultimo ventennio. La società ha ulteriormente rinforzato la rosa con l’obiettivo dichiarato di essere nuovamente protagonista e provare a compiere un ulteriore passo avanti.

L’appuntamento è quindi mercoledì 12 agosto alle 18 al Colombo Gianetti. Il costo del biglietto d’ingresso è stato fissato in 7 euro.

11082026