Caronno Pertusella, il centro prelievi si ferma per Ferragosto
11 Agosto 2026
CARONNO PERTUSELLA – In occasione della pausa estiva legata alle festività di Ferragosto, il centro prelievi di via Adua a Caronno Pertusella sospenderà temporaneamente la propria attività in due giornate del mese di agosto. Il servizio non sarà infatti disponibile venerdì 14 agosto e martedì 18 agosto, mentre nelle restanti settimane continuerà a funzionare regolarmente secondo il consueto calendario.
L’ambulatorio cittadino osserva abitualmente due aperture settimanali, nelle giornate di martedì e venerdì, con orario dalle 7.30 alle 9. L’accesso alle prestazioni avviene esclusivamente su prenotazione. I cittadini che necessitano di ulteriori chiarimenti sulle modalità di accesso o sull’organizzazione del servizio possono consultare le informazioni messe a disposizione da Asst Valle Olona attraverso i propri canali informativi. Il provvedimento riguarda esclusivamente le due date indicate ed è legato alla programmazione estiva della struttura.
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