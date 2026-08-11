Ceriano Laghetto, al via il servizio gratuito di assistenza ostetrica a domicilio per i neo-genitori
11 Agosto 2026
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CERIANO LAGHETTO – A Ceriano Laghetto nasce un nuovo servizio dedicato alle famiglie con bambini nati nel 2026. Il Comune, in collaborazione con Croce Azzurra Odv, ha attivato “A casa con te”, un’iniziativa gratuita di assistenza ostetrica domiciliare pensata per accompagnare i neo-genitori nei primi mesi dopo la nascita del proprio figlio.
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A Ceriano nascono immagino una trentina di bambini in un anno, è un servizio che si può gestire bene.