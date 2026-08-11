Il servizio prevede la visita a domicilio dell’ostetrica Sara Bassini, che offrirà un supporto personalizzato direttamente nelle abitazioni delle famiglie residenti in paese. L’obiettivo è fornire un aiuto concreto in una fase delicata, caratterizzata da nuove esigenze e cambiamenti nella quotidianità.

Durante gli incontri sarà possibile ricevere assistenza sull’allattamento, monitorare il benessere della mamma e del neonato, effettuare il controllo del perineo e delle eventuali ferite post parto, oltre a ottenere consigli pratici per la cura del bambino. Non mancheranno momenti di ascolto e sostegno emotivo, con indicazioni utili per affrontare con maggiore serenità il rientro alla vita quotidiana.

Le famiglie interessate possono richiedere informazioni o fissare un appuntamento contattando direttamente l’ostetrica Sara Bassini al numero 375 828 6120. L’iniziativa punta a offrire un sostegno qualificato e facilmente accessibile, portando l’assistenza direttamente a casa dei neo-genitori.