Groane

CERIANO LAGHETTO – Il Comune di Ceriano Laghetto ha pubblicato il modulo di iscrizione al Servizio comunale di sorveglianza educativa mensa, destinato agli alunni della scuola primaria che parteciperanno al progetto di ampliamento dell’offerta formativa “Racconti e raccolti: la fotografia come strumento di osservazione della natura”. Il servizio sarà attivo dal 17 settembre al 3 dicembre, ogni giovedì, dalle 12.30 alle 14 alla scuola primaria Don Antonio Rivolta. La sorveglianza sarà garantita durante la pausa pranzo e fino all’inizio delle attività pomeridiane, con l’obiettivo di offrire alle famiglie un supporto organizzativo per il rientro settimanale previsto per gli alunni che non frequentano il tempo pieno.

La gestione del servizio sarà infatti direttamente a carico dell’Amministrazione comunale, dopo che l’Istituto Comprensivo Cesare Battisti ha comunicato di non voler più organizzare la sorveglianza durante la pausa pranzo per gli alunni impegnati nei moduli pomeridiani. Fino allo scorso anno scolastico il servizio era invece garantito dalla scuola. La questione era stata affrontata anche durante l’ultimo Consiglio comunale, in occasione dell’approvazione all’unanimità del nuovo Piano per il Diritto allo Studio, che ha previsto le risorse necessarie già dall’inizio del nuovo anno scolastico.

La situazione riguarda gli alunni delle classi della primaria che non svolgono le 40 ore settimanali. Per il prossimo anno scolastico è previsto un unico rientro pomeridiano, il giovedì, per 26 bambini coinvolti nel progetto dedicato all’osservazione della natura attraverso la fotografia. Il modulo di iscrizione, debitamente compilato, dovrà essere consegnato all’ufficio protocollo del Comune oppure inviato via mail all’indirizzo [email protected] entro venerdì 28 agosto. Successivamente saranno trasmesse alle famiglie le istruzioni per procedere al pagamento della quota di iscrizione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti