Città

SARONNO – “Le recenti osservazioni di Ambiente Saronno sulle “potature estive” e la risposta dell’assessorato richiedono alcune riflessioni generali, che vanno al di là di questo caso specifico”.

Inizia così la nota firmata da Insieme per crescere e Azione.

“Le valutazioni tecniche sulla manutenzione del verde spettano agli uffici competenti e ai professionisti incaricati, nel rispetto dei criteri agronomici e di sicurezza. Tuttavia, il punto centrale riguarda programmazione e trasparenza. Dalle comunicazioni preventive molti cittadini non hanno compreso quali alberature fossero interessate, le motivazioni tecniche degli interventi e il loro inserimento nella strategia complessiva di gestione del patrimonio arboreo. Chiarimenti arrivati solo in parte dopo le legittime sollecitazioni dell’associazione

Come forza di maggioranza riteniamo che su questo si debba migliorare. Governare una città significa non solo assumere decisioni tecniche, ma mettere i cittadini nelle condizioni di comprenderne criteri, priorità, obiettivi e strategie.

Per questo continueremo a sollecitare, all’interno della maggioranza, una comunicazione più tempestiva, approfondita e preventiva su temi che incidono direttamente sulla qualità della vita urbana: sicurezza, verde, lavori pubblici, manutenzioni, pulizia e viabilità.

Spiegare meglio scelte e strategie dell’Amministrazione non è un adempimento accessorio, ma una precisa responsabilità di governo.

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