Dalle potature estive alla sicurezza, Azione e Insieme per crescere: “Serve più trasparenza e una comunicazione preventiva”
11 Agosto 2026
SARONNO – “Le recenti osservazioni di Ambiente Saronno sulle “potature estive” e la risposta dell’assessorato richiedono alcune riflessioni generali, che vanno al di là di questo caso specifico”.
Inizia così la nota firmata da Insieme per crescere e Azione.
“Le valutazioni tecniche sulla manutenzione del verde spettano agli uffici competenti e ai professionisti incaricati, nel rispetto dei criteri agronomici e di sicurezza. Tuttavia, il punto centrale riguarda programmazione e trasparenza. Dalle comunicazioni preventive molti cittadini non hanno compreso quali alberature fossero interessate, le motivazioni tecniche degli interventi e il loro inserimento nella strategia complessiva di gestione del patrimonio arboreo. Chiarimenti arrivati solo in parte dopo le legittime sollecitazioni dell’associazione
Come forza di maggioranza riteniamo che su questo si debba migliorare. Governare una città significa non solo assumere decisioni tecniche, ma mettere i cittadini nelle condizioni di comprenderne criteri, priorità, obiettivi e strategie.
Per questo continueremo a sollecitare, all’interno della maggioranza, una comunicazione più tempestiva, approfondita e preventiva su temi che incidono direttamente sulla qualità della vita urbana: sicurezza, verde, lavori pubblici, manutenzioni, pulizia e viabilità.
Spiegare meglio scelte e strategie dell’Amministrazione non è un adempimento accessorio, ma una precisa responsabilità di governo.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
Lascia un commento
Commenti
Che pugnalata! La vostra uscita è ignobile!
TRRANQUILLI TRANQUILLI CHE E’ PRONTO OBBIETTIVO SARONNO AD ENTRARE….. PERDI DUE PRENDI UNA…E PASSA LA PAURA…
Dopo questa uscita polemica, vi daranno un’altra poltrona?
Siete un partito di lotta e di governo come la Lega? Un giorno cantate il peana a questa magnifica maggioranza, il giorno dopo prendete le distanze ” non siamo mica noi, è colpa loro”. Caro PD ( se ci sei batti un colpo, ma ci sei?),io un alleato così non lo vorrei nemmeno dipinto sul muro
Andate a zappare
Una bella pugnalata alle spalle da parte di Barosdo & C. alla poco amata Pagani!
Mi sa che le cose si mettono male, non che il trio Pagani- Licata- Cattaneo ( prima Gilardoni ) se la stessero già passando bene!!
Scusi signor Barosso, ma in realtà voi non avete nemmeno comunicato ai cittadini le vie e le zone in cui queste potature si sarebbero fatte !
Veda di scriverlo chiaro questo!
Il cavallo di battaglia di Pagani, PD, e tu@saronno e’ stato proprio, trasparenza, condivisione. Finalmente vi state accorgendo anche voi che questa è l’ennesima promessa non mantenuta. E siamo solo all’inizio. Intanto la fretta sul’ Isotta e i lavori sull’incendio Rodari senza alcuna spiegazione, gridano ancora vendetta.
articolo inopportuno. La decisione di potare adesso è anche vostra
Iniziano i distinguo. Siete alleati a modo vostro
Azione con i voti che ha preso dovrebbe essere una meteora, ma siccome servono sempre dei capri espiatori ( leggi scuole materne, appalto estivo baby parking, ecc) lo tengono buono
pessimi, invece di ringraziare l’assessore Lattuada che cerca di recuperare dalla situazione pessima lasciata da Casali di Tu@Saronno, rincorrono qualche voto appoggiano i compagni…..bah sarà il caldo
che miseria, invece di farsi valere in maggioranza o in consiglio fanno i piangina sui social
Vi state accorgendo che sostenete una amministrazione che per lo piu’ ha dato prova di essere affine a degli scappati di casa ideologici, che a gente pragmatica e competente?
Persino le odierne potature sarebbe stato logico farle 4 mesi fa, o tra 2 mesi.
Ma cone? Ci avete detto che cacciavate via quelli di Airoldi perché erano autoreferenziali, poco trasparenti e non comunicavano e adesso ammettete di essere peggio di loro? Povera Saronno a chi siamo in mano!
Anche voi siete coinvolti, il vostro smarcamento è puro opportunismo
Praticamente criticate voi stessi? Complimenti per l’ampia veduta!
signori di Azione visto che iniziate finalmente a rendervi conto del disastro di amministrazione che avete contribuito a creare, vi faccio una domanda: come mai gran parte degli investimenti questa amministrazione li fa solo al quartiere Prealpi? Non è che ci abita qualche pezzo grosso dell’amministrazione o qualche loro amico? Comunque ricordatevi che ci siamo anche noi che non abitiamo ne nella ztl ne al Prealpi
Ridicoli da questo articolo sembrerebbe che azione sia all’opposizione al governo della città ma non è così anzi sono organici alla maggioranza in più esprimono assessori in questa giunta , un articolo per confedere i cittadini assumetevi le vostre responsabilità politiche e decidete da parte stare.
Purtroppo per azione sarà difficile rinunciare alle poltrone e questo conferma così sia caduta così in basso la politica e si capisce bene perché i cittadini non vanno più votare .
Saronno merita qualcosa di meglio che questo teatrino
Non vi siete resi conto di quello che avete scritto o è una ammissione di fallimento? Siete sempre stati tra quelli che accusavano quelli di prima di non comunicare e questo lo avete giudicato sufficiente per mandarli a casa nonostante fossero stati bravi e avessero fatto tante cose. Adesso ammettete che voi comunicate peggio di loro, ma contemporaneamente non state facendo neanche un decimo di quello che facevano loro. Vi rendete conto del disastro che avete fatto o no? E una domanda su chi paga questo casino non ve ka fate? Fatevela e dateci risposta! In fretta!