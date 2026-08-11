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SARONNO – “In merito alla comunicazione diffusa dall’Itcs “Gino Zappa” sull’organizzazione delle attività didattiche per l’anno scolastico 2026/2027, desidero esprimere la mia vicinanza alle studentesse, agli studenti, alle loro famiglie e a tutto il personale scolastico, consapevole delle difficoltà che l’organizzazione delle lezioni durante i lavori potrà comportare”.

Inizia così la nota dell’assessore Cornelia Proserpio in merito alla preoccupazione delle famiglie.

“Gli interventi di efficientamento energetico previsti sull’edificio sono promossi e gestiti dalla Provincia di Varese, ente proprietario dell’immobile e competente per l’edilizia scolastica degli istituti superiori. L’organizzazione delle attività didattiche e le modalità con cui garantire il regolare svolgimento delle lezioni spettano invece all’istituzione scolastica, nel quadro delle proprie competenze e in raccordo con gli enti coinvolti.

Come Amministrazione comunale, pur non avendo competenza diretta né sull’edificio né sull’organizzazione didattica dell’istituto, abbiamo ritenuto importante non limitarci a prendere atto della situazione. Ci siamo confrontati con la Provincia di Varese proprio per comprendere come poter intervenire, nell’ambito delle nostre possibilità, per contribuire a ridurre il più possibile i disagi per le famiglie e per gli studenti.

Sappiamo infatti che l’eventuale articolazione delle lezioni su due turni, in particolare con l’introduzione di attività pomeridiane, può avere ricadute significative sull’organizzazione familiare, sulle attività sportive e extrascolastiche e, più in generale, sulla quotidianità dei ragazzi.

Per questo intendiamo mantenere aperto il confronto con la Provincia e con la dirigenza scolastica, mettendo a disposizione il supporto dell’Amministrazione comunale e cercando, insieme agli altri soggetti coinvolti, soluzioni che possano rendere questa fase il meno impattante possibile.

Riteniamo fondamentale che, accanto alla necessità di realizzare interventi importanti per migliorare e rendere più efficiente l’edificio scolastico, vi sia la massima attenzione alle esigenze concrete della comunità scolastica. Informazioni tempestive, chiarezza sulle tempistiche e un’attenta programmazione possono contribuire concretamente a gestire meglio una fase che inevitabilmente comporterà alcuni disagi.

Il miglioramento dell’edificio dell’Itcs “Gino Zappa” rappresenta un investimento importante per il futuro della scuola e dei suoi studenti. Proprio per questo è necessario accompagnare i lavori con un confronto costante tra le istituzioni, affinché le ricadute sulla vita scolastica e familiare siano affrontate con la massima attenzione.

Come Amministrazione comunale continueremo quindi a seguire la situazione con attenzione, disponibili a partecipare a ogni confronto utile e a mettere in campo, per quanto di nostra competenza, tutte le azioni che possano contribuire a ridurre i disagi per le famiglie e a tutelare il più possibile il diritto allo studio”.

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