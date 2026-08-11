Saronnese

GERENZANO – Anche la biblioteca comunale di Gerenzano si prepara alla pausa estiva. La struttura resterà infatti chiusa al pubblico da lunedì 10 a sabato 22 agosto, per poi riaprire al termine del periodo di sospensione del servizio.

L’avviso è rivolto a tutti gli utenti della biblioteca, che potranno quindi organizzarsi in anticipo per prestiti, restituzioni e altre necessità. La chiusura rientra nel periodo estivo e terminerà al termine delle due settimane di sospensione del servizio. Durante le due settimane di pausa, i servizi della struttura non saranno disponibili.

Nell’aviso pubblicato sui social, l’amministrazione ha anche rivolto ai cittadini e ai lettori un augurio per le vacanze, invitandoli a trascorrere l’estate all’insegna della lettura.

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