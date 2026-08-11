Politica

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del circolo di Fratelli d’Italia di Gerenzano, in risposta alla nota della Lega, in cui .

Al direttivo del Circolo di Fratelli d’Italia di Gerenzano “sfugge” l’interessamento della Lega al fatto o meno che il circolo sia commissionato.

Da come è scritto l’articolo, è ovvio che si sta cercando uno spazio tra il pubblico dei social e tra tutte le questioni sul tavolo da risolvere che hanno (i leghisti) a partire dal calo verticinoso e continuativo dei consensi, è alquanto teatrale che mettano l’accento su una questione che non li riguarda.

Per rispondere in piena trasparenza a chi ci legge, il Circolo di Gerenzano di Fratelli d’Italia è stato commissariato perché il Presidente è uscito dal partito e ha fondato a Gerenzano un altro circolo politico che per sua natura eroderà consenso agli “albertini”.

In questi casi lo statuto nazionale di Fratelli d’Italia parla chiaro. Il commissario assegnatoci ha già lavorato in passato con noi e con la sua esperienza politica potrà certamente aiutarci a fare ancora meglio. Se gli apicali gerenzanesi leghisti, pensavano di dare una notizia, per un attimo fuggente di gloria, pensando che fossimo stati commissariati dalla provincia perché la nostra linea politica in Comune a Gerenzano non piace ai nostri vertici, rispondiamo che per l’ennesima volta hanno preso una bella cantonata.

(foto archivio)

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