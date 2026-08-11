Gerenzano, Fratelli d’Italia replica alla Lega: “Sul commissariamento avete preso una cantonata”
11 Agosto 2026
GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del circolo di Fratelli d’Italia di Gerenzano, in risposta alla nota della Lega, in cui .
Al direttivo del Circolo di Fratelli d’Italia di Gerenzano “sfugge” l’interessamento della Lega al fatto o meno che il circolo sia commissionato.
Da come è scritto l’articolo, è ovvio che si sta cercando uno spazio tra il pubblico dei social e tra tutte le questioni sul tavolo da risolvere che hanno (i leghisti) a partire dal calo verticinoso e continuativo dei consensi, è alquanto teatrale che mettano l’accento su una questione che non li riguarda.
Per rispondere in piena trasparenza a chi ci legge, il Circolo di Gerenzano di Fratelli d’Italia è stato commissariato perché il Presidente è uscito dal partito e ha fondato a Gerenzano un altro circolo politico che per sua natura eroderà consenso agli “albertini”.
In questi casi lo statuto nazionale di Fratelli d’Italia parla chiaro. Il commissario assegnatoci ha già lavorato in passato con noi e con la sua esperienza politica potrà certamente aiutarci a fare ancora meglio. Se gli apicali gerenzanesi leghisti, pensavano di dare una notizia, per un attimo fuggente di gloria, pensando che fossimo stati commissariati dalla provincia perché la nostra linea politica in Comune a Gerenzano non piace ai nostri vertici, rispondiamo che per l’ennesima volta hanno preso una bella cantonata.
(foto archivio)
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Commenti
Al di là delle schermaglie tra FdI e Lega, che francamente interessano fino a un certo punto, da cittadino trovo molto più interessante quello che emerge dalla replica di Fratelli d’Italia.
Il circolo di Gerenzano è commissariato. E FdI stessa ci spiega perché: il suo Presidente ha lasciato il partito e ha fondato un nuovo partito politico concorrente.
Poi aggiunge che questo nuovo partito eroderà consensi agli “albertini”, cioè alla Lega. Può darsi. Ma questo riguarda i loro calcoli elettorali.
La domanda che interessa a me è un’altra: se dentro FdI a Gerenzano va tutto così bene, come mai il Presidente del circolo ha deciso di abbandonare il partito per fondarne addirittura uno concorrente, lasciando un circolo che oggi è commissariato?
Altro che teatrini su chi abbia preso la “cantonata”. Da cittadino, leggendo la loro stessa ricostruzione, qualche domanda sullo stato di salute politica di FdI a Gerenzano me la farei.
Si preparano alle prossime amministrative, coalizione molto coesa