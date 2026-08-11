SARONNO – Tra le notizie che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, lunedì 10 agosto, ci sono le tre ore di tensione per un uomo barricato in casa dopo aver lanciato mobili e oggetti dal balcone, le proteste di Legambiente per le potature in piena estate e l’attesa per l’eclissi di Sole del 12 agosto.

Ha destato forte preoccupazione quanto accaduto a Saronno, dove un uomo ha lanciato mobili e altri oggetti dal balcone, barricandosi poi all’interno dell’abitazione. La situazione è durata circa tre ore e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

Tra gli articoli più letti anche quello dedicato alle potature in corso in città. Legambiente ha chiesto al Comune di fermare gli interventi non urgenti e di fornire spiegazioni, contestando la scelta di effettuare lavori di questo tipo nel pieno dell’estate.

Completa la classifica la notizia sull’eclissi di Sole attesa per il 12 agosto, con molti cittadini già alla ricerca degli occhiali adatti per osservare il fenomeno in sicurezza.