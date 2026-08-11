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SARONNO – Martedì 11 agosto, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con un aumento della nuvolosità verso sera. Non sono previste precipitazioni sulla località, mentre le temperature raggiungeranno valori molto elevati, con una minima di 26°C e una massima di 37°C. I venti soffieranno deboli da Nord nelle ore del mattino, per poi disporsi da Sudest nel pomeriggio. È inoltre confermata l’allerta afa: il caldo potrà risultare particolarmente intenso, soprattutto nelle ore centrali della giornata, con condizioni di disagio accentuate dalle temperature elevate e dalla debole ventilazione.

Il tempo resterà favorevole alle attività all’aperto per buona parte della giornata, grazie alla prevalenza del sole e all’assenza di piogge. A rendere più impegnative le ore diurne sarà però il caldo, con la colonnina di mercurio destinata a salire fino a 37°C. Anche le temperature minime resteranno elevate, rendendo il clima caldo fin dalle prime ore del mattino. Solo in serata il progressivo aumento delle nubi porterà un cambiamento del cielo, pur senza precipitazioni previste.

Nel Nord Est l’alta pressione inizierà invece a perdere forza dalla sera, favorendo l’arrivo di correnti più umide. Sulle pianure e lungo i litorali prevarranno condizioni soleggiate, con qualche addensamento soprattutto verso la fine della giornata sulle pianure orientali e sulle Prealpi. Sulle Dolomiti, invece, la nuvolosità aumenterà già nel pomeriggio, con la possibilità di deboli piogge. I venti resteranno generalmente molto deboli, ruotando dai quadranti nord-orientali verso quelli sud-orientali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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