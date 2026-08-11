Comasco

ROVELLO PORRO – È ufficialmente partito il cantiere per la realizzazione della nuova area mercatale di via Volta a Rovello Porro. Dopo la conclusione delle procedure amministrative previste dalla normativa, dal 28 luglio l’intera area è entrata nella piena proprietà del Comune, consentendo l’avvio dell’intervento di rigenerazione urbana atteso da tempo.

Contestualmente è stato affidato l’appalto all’impresa Ronzoni di Seveso, già risultata aggiudicataria della gara, e il cantiere è stato aperto. I lavori entreranno nel vivo nei prossimi giorni, con una pausa programmata nelle due settimane centrali di agosto per le ferie estive, per poi riprendere a pieno ritmo fino al completamento dell’opera. Il collaudo finale è previsto entro la metà di dicembre.

L’intervento consentirà di realizzare un nuovo parcheggio e di riportare il mercato nel centro del paese, un obiettivo che l’Amministrazione comunale considera strategico sia sotto il profilo della rigenerazione urbana sia per migliorare l’accessibilità ai servizi, in particolare per i cittadini più anziani.

L’operazione è il risultato di un lungo percorso amministrativo avviato dopo l’insediamento dell’attuale Amministrazione nel giugno 2022. Il Comune si è infatti trovato a gestire una complessa situazione legata ai ruderi di via Volta 20, interessati da un’ordinanza di demolizione emessa nel 2021 ma mai eseguita. L’iter ha richiesto la rinotifica degli atti ai proprietari, la gestione di una porzione immobiliare sottoposta a ipoteca e pignoramento, una variante puntuale al Piano di governo del territorio per consentire il recupero della volumetria, oltre all’espletamento delle procedure di gara e al reperimento delle risorse economiche necessarie.

Conclusa la demolizione dei fabbricati e completata l’acquisizione dell’area attraverso il procedimento di esproprio per pubblica utilità, il progetto entra ora nella fase realizzativa, con l’obiettivo di consegnare entro la fine dell’anno un nuovo spazio pubblico destinato a parcheggio e sede del mercato cittadino.

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